Fallece José Tudela, un referente jurídico en Aragón

José Tudela era el secretario general de la Fundación Manuel Giménez Abad desde su creación en 2002, fue letrado mayor de las Cortes entre 1995 y 2003, politólogo y doctor en Derecho, además de todo un referente no sólo jurídico sino académico fallecía el sábado 7 de febrero de forma repentina, por un infarto. Manuel Giménez Larraz, recuerda fue Tudela el impulsor de la Fundación con el nombre de su padre para seguir defendiendo valores como el parlamentarismo, la territorialidad y el Estado autonómico.

“Supo construir la Fundación, surgió bajo el recuerdo de mi padre, pero con el paso de los años vivía de la trayectoria, personal y profesional de Pepe y de todo el respeto que producía en quienes el conocían”, explica Giménez Larraz.

Recuerda cómo era un trabajador incansable y defensor de estos valores constitucionalistas con los que abrió la puerta de muchas instituciones a nivel nacional e incluso internacional que posicionó a la Fundación Manuel Giménez Abad como referente en el estudio del parlamentarismo y del sistema autonómico.

Pepe Tudela, como le llamaban sus amigos, fue autor y codirector de diferentes obras y ejerció como investigador de organizaciones como el Centro Parlamentario de Otawa (Canadá); el Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid; el Forum of Federations; o el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad del Atlántico Medio (UNAM).