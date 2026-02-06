Las obras de la pista Chía-Plan comenzarán esta primavera

La Diputación Provincial de Huesca ha licitado los trabajos de pavimentación y asfaltado de la pista que conecta Chía y Plan por el puerto de Sahún. El importe de licitación de estos trabajos es de 7.3 millones de euros que financiarán la Diputación Provincial de Huesca y el Gobierno de Aragón. Esta conexión da respuesta a una reivindicación histórica como es la unión de los valles de Benasque y Chistau permitiendo reducir los tiempos de viaje entre Ribagorza y Sobrarbe y facilitar la cohesión y el desarrollo económico de ambas comarcas.

Las obras permitirán acondicionar los 25 kilómetros de la pista forestal que une ambos valles. Para ello se va a adecuar la explanación actual para alcanzar una anchura útil de cinco metros al mismo tiempo que se mejorará el radio de giro y pendiente de algunas curvas. También se va a mejorar el drenaje, se asfaltará todo el recorrido y se instalarán señalización viaria y bolardos y barreras para mejorar la seguridad. Las empresas interesadas en realizar los trabajos tienen de plazo hasta el próximo 6 de marzo para presentar sus propuestas. Tras su adjudicación, está previsto que las obras comiencen esta primavera con un plazo de ejecución de 17 meses.