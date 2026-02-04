OPERACION PORTOFEL

La Guardia Civil de Teruel detiene a los autores de 86 robos

27 de ellos se registraron en establecimientos hosteleros de las comarcas del Jiloca, Gúdar-Javalambre, Bajo Aragón, Cuencas Mineras y Sierra de Albarracín.

Redacción

Teruel |

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Teruel ha detenido a siete personas implicadas en una red criminal dedicada al robo con fuerza en establecimientos hosteleros. Las detenciones se han producido en las localidades de Xirivella (Valencia), Soneja (Castellón) y Castelerás (Teruel).

Los detenidos están acusados de pertenencia a organización criminal y delitos contra el patrimonio, con un total de 86 robos con fuerza perpetrados en las provincias de Teruel, Valencia, Castellón, Zaragoza, Alicante, Soria, La Rioja, Córdoba, Ciudad Real y Cantabria, de los cuales 27 se registraron en varias comarcas turolenses.

Actuaban de forma itinerante y perfectamente estructurada, seleccionando establecimientos hosteleros en distintas provincias y aprovechando horarios nocturnos o momentos de baja afluencia, forzaban los accesos mediante herramientas específicas. Se desplazaban en vehículos de alta gama, lo que les permitía cubrir grandes distancias en una misma noche y así dificultar su localización.

Durante la operación se han incautado más de 8.200€ en efectivo, numerosos teléfonos móviles, herramientas, y sustancias estupefacientes que exceden la cantidad de autoconsumo.

