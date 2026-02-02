Senderismo

La provincia turolense recupera el pasado comerciante con la Ruta de los Pilones

Desde la Comarca Comunidad de Teruel, junto con la comarca del Maestrazgo han estado trabajando por recuperar una ruta histórica de senderismo: la Ruta de los Pilones. Un recorrido que está señalizado como GR 265 y que conduce desde Teruel recorriendo la senda de pastores y comerciantes.

Lourdes Funes

Teruel |

Ruta de los Pilones/Comarca Comunidad de Teruel

Dos comarcas han unido sus fuerzas para recuperar una ruta que fue muy utilizada por pastores y comerciantes. Se trata de la Ruta de los Pilones, que parte de Teruel capital y llega hasta Morella. Este GR 265 recorre las comarcas Comunidad de Teruel y el Maestrazgo.

Como explica el presidente de la comarca Comunidad de Teruel, José Herrero, “se trata de una antigua ruta de herradura que unía Teruel con Levante y estaba marcado por grandes pilones de piedra, de entre dos metros y dos metros treinta, que servían para marcar el camino en caso de ventiscas, nevadas o en momentos en los que era muy fácil perderse”. Estos pilones están separados entre sí por una distancia de entre 30 y 50 metros y era muy sencillo seguir el camino ya que se veían desde lejos.

Este camino tiene un gran atractivo “por el contraste de los paisajes, desde la montaña hasta los sabinares, y la orografía que se atraviesa”, añade Herrero. Además, junto a algunos pilones se han colocado diferentes estatuas que recuerdan algunos de los oficios tradicionales y casi perdidos, desde el pastoreo, el esquile o el del comercio.

Desde Teruel parten dos caminos para comenzar esta Ruta de los Pilones, el tramo que trascurre por la comarca Comunidad de Teruel son 48 kilómetros, llega hasta Allepuz y atraviesa localidades como por Valdecebro, Corbalán, Cedrillas y El Pobo.

Desde Allepuz, la Ruta de los Pilones continúa por la comarca del Maestrazgo cruzando localidades como Fortanete, Villarroya de los Pinares, Cantavieja o La Iglesuela del Cid. “Hemos querido recuperar esta ruta para que el visitante venga a Teruel y pueda conocer la variedad de paisaje, la historia y los recursos turísticos que tenemos que ofrecerles”, ha asegurado José Herrero.

