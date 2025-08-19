Más de 700 metros cuadrados y casi dos millones de euros, así es la casa en venta más cara de Zaragoza

La vivienda más costosa de Zaragoza a la venta es el sueño de muchos, pero está al alcance de muy pocos. Casi dos millones de euros y una parcela de 1.600 metros cuadrados, la casa situada en el barrio de Casablanca fue construida en el año 1999 y cuenta con siete baños, nueve habitaciones y un garaje privado. Estos complementos la convierten en una de las más lujosas de la ciudad.

Estos datos sale del informe anual que realiza Idealista. Su portavoz, Francisco Iñarrieta, ha explicado que "los propietarios que compran las casas más caras de España son personas desconocidas y que quieren seguir siéndolo. De hecho estas casas tienen en común que suelen estar en zonas discretas".

La inversión en este tipo de casas supone un desembolso muy grande de dinero pero, "este tipo de viviendas resiste mucho mejor a los vaivenes del mercado pero los periodos de comercialización pueden ser más largos", ha comentado Iñarrieta. Además el portavoz ha hecho referencia a la buena situación de la vivienda en Zaragoza, con un comportamiento muy positivo en comparación con otras capitales de provincia.