Un paseo de cuento para seguir siendo niños en Villarquemado

Desde hace unos años, vecinos de varios municipios aragoneses han encontrado la fórmula de crear bosques mágicos en arboledas y paisajes cercanos. Sin duda, con un alto potencial turístico, sobre todo, pensando en los más pequeños y las familias. Carlos Díaz, de Viajar por Aragón, cuenta cómo se pueden encontrar en toda la comunidad y muchos de ellos, han sido realizado por vecinos o por talleres de empleo de las localidades o las comarcas. Algo que le da un calor añadido.

Uno de ellos, en el que se detiene Carlos Díaz, está en la localidad turolense de Villarquemado. Se trata del “Paseo de Cuento” y en este recorrido se puede disfrutar de la casita del Ratoncito Pérez, la de los tres cerditos, a casita de chocolate de Hansel y Gretel, un ajedrez gigante como el de Alicia en el País de las Maravillas o las baldosas amarillas del Mago de Oz, sin olvidar una laguna con el Patito Feo, entre otras muchas sorpresas.

La entrada al “Paseo de Cuento” de Villarquemado tiene un coste de 2 euros para mayores de 15 años y un euro para los niños. Pero algo que nos recomienda Carlos es visitar la página web del Ayuntamiento para consultar los horarios de apertura. De forma habitual, abren los fines de semana de 11:0 a 13:00.

A este “Paseo de Cuento” se suman otros enclaves como La Senda de Izarbe en Caldearenas, Buresque “El Bosque encantado” en Bureta o el Laberinto de los Pirineos en Piedrafita de Jaca.