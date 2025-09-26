Los museos pedagógicos, un retazo de la historia de Aragón

La historia de la enseñanza en España y en Aragón no es tan lejana a lo que se pueda imaginar, Carlos Díaz, de Viajar por Aragón, hace un recorrido por cómo ha evolucionado la educación y cómo se plasma. De hecho, hace un recorrido de cómo ya en la Edad Media la enseñanza se limitaba a los monasterios y a unos pocos monjes que se dedicaban a la escritura, a copiar manuscritos para que no se perdieran. Fue evolucionando y, además de escritura, aprendían a leer mapas y música. Carlos recuerda películas como “El nombre de la rosa”.

En la Edad Moderna, Carlos recuerda cómo aparecieron las universidades, algunas de gran renombre en España como la de Salamanca, la de Alcalá de Henares y la de Zaragoza. Pero no fue hasta 1857 cuando apareció la Enseñanza Básica Obligatoria. Fue para los niños y niñas de entre 6 y 9 años y se fomentó para luchar contra el analfabetismo, ya que los niveles eran muy elevados. La enseñanza era de lectura, escritura, algo de matemáticas y labores de hogar para las niñas y labores mecánicas para los niños.

Las escuelas de comienzos del siglo XIX y del siglo XX eran muy diferentes a las actuales y se ven reflejadas en las Escuelas Museo y Museos Pedagógicos. Carlos Díaz recuerda como eran aulas muy oscuras y tristes. Se ven pupitres de madera, muchos de ellos con tinteros porque se escribía con plumas, no faltaba la pizarra, el crucifijo y la foto del dirigente del momento. Tampoco faltaban los mapas del mundo o de España y a clase se iba todos los días e incluso algunos sábados. Díaz explica cómo sólo había un maestro y estaba muy mal pagado.

Recordando cómo eran esas épocas, en Huesca se puede visitar el Museo Pedagógico. Carlos Díaz recomienda su visita por la cantidad de elementos recuperados y los espacios que se recrean como las aulas, materiales didácticos, juegos tradicionales, materiales escolares e incluso ilustraciones que indicaban cómo tenían que comportarse los niños y las niñas para considerase “buenos”.

Otras Escuelas Museo que se pueden encontrar en Aragón son las de Linás de Marcuello en la comarca Hoya de Huesca, el Museo de la Escuela de Mosqueruela, Museo de las Masías y de la Memoria Rural de San Agustín, el Museo de las Antiguas Escuelas de Utrillas y el Museo de la Escuela Rural de Alcorisa.