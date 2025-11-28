Un rico chunchullo colombiano en taco

El viaje que propone Manuel Barranco, Chef Manolito, en #ComiéndonoselMundo lleva a disfrutar de Colombia. Un país que recoge en su gastronomía cierto toque europeo, pero también influencias de otros países latinoamericanos. La propuesta del chef es muy sencilla: tacos de chunchullo, para terminar con un Merengón.

El chunchullo o chinchulín, como se conoce en otras zonas de Latinoamérica, es el intestino delgado de la vaca. El Chef recomienda comprarla bien limpia y, si no es posible, es muy sencillo. Se limpia, se le quita la grasa y se enjuaga con agua tibia. Se introduce en una cacerola, se cubre con agua y se le añade tomillo, pimienta, cebolla. Se cuece durante unos 25 minutos, se escurre y se hace a la parrilla o se fríe en trozos pequeños en la sartén.

Los tacos de maíz ya los venden hecho, como la subcreme. Una crema agria a la que podemos añadir cilantro. Otra de las salsas que nos propone Chef Manolito para esta receta es la salsa martajada. Esta salsa llega con influencia mejicana que se hace con tomate, chiles, cebolla y ajo. Se asan en la parrilla y se pueden machacar. Para servir: Se introduce el chunchullo en el taco, se le añade la salsa subcreme y la salsa martajada. Se puede acompañar con guacamole chafado o en trozos.

Merengón de postre

El postre colombiano propuesto por Chef Manolito es un merengón, con influencia italiana. Se trata de un merengue francés, bien montado con claras de huevo y azúcar. Se coloca en un molde y se deja deshidratar en una deshidratadora o en el horno a 70 grados. Al deshidratarse se quedará seco.

La cazuelita se rellena de nata y de frutos rojos o frutas rojas frescas. Para acompañar, el consejo del Chef Manolito es servirlo junto con un sorbete de naranja.