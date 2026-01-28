Detenido un menor por apuñalar a una pareja en un bar del Tubo de Huesca

La Policía Nacional ha detenido al autor de las agresiones con arma blanca a una pareja en el interior de un bar de Huesca. Los hechos se produjeron a las 04:00 horas del día 24 de enero, en el interior de un bar de la zona de ocio del Tubo de Huesca. En dicho local se inició una discusión entre la pareja y otro grupo de clientes, durante la que el autor de los hechos sacó una navaja agrediendo con la misma a los dos miembros de la pareja, abandonando a continuación el bar.

Inmediatamente se personaron agentes de Policía Nacional y de Policía Local que iniciaron las primeras gestiones de asistencia a los heridos, así como de recopilación de datos para esclarecer la agresión.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario San Jorge de Huesca, donde a día de hoy permanece todavía ingresada la mujer víctima de los hechos. La investigación ha permitido averiguar la identidad del autor de los hechos, tratándose de un menor de 17 años. El mismo fue detenido el día 27 de enero, acusado de dos delitos de homicidio en tentativa, y fue puesto a disposición de Fiscalía de Menores, quedando en libertad.