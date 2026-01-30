BALANCE 2025

Los teatros municipales de Zaragoza alcanzan los 171.000 espectadores en un año

El Teatro Principal consigue superar los 143.000 espectadores mientras el del Mercado alcanza su récord de espectadores y recaudación, con 28.000 personas y 330.000 euros de taquilla de los 3,7 millones que suman entre ambos escenarios.

José Antonio Alaya

Zaragoza |

El ejercicio de 2025 en los dos teatros municipales se saldó con medio millar de sesiones programadas para los 110 espectáculos presentados, de los que 74 corrieron a cargo de compañías aragonesas que, prácticamente, ocupan la totalidad de la programación del Teatro del Mercado.

La consejera de Cultura, Sara Fernández, ha destacado que por número de espectadores, los musicales de Los Pilares de la Tierra y Tarzán han sido los espectáculos más vistos: "Por número de espectadores, al tener más funciones, Los Pilares han tenido más de 16.000 y Tarzán 12.000, pero grandes producciones aragonesas como La Comisaría en Fiestas o los espectáculos de improvisación, rozan el lleno casi todos los días".

En 2026 se espera continuar con la misma línea de programación. Para este fin de semana, mientras el Teatro del Mercado se convierte en un museo muy especial donde los cuadros cobran vida con el espectáculo familiar Promenade, el Teatro Principal recibe a la compañía Els Joglars, que está celebrando su 65 aniversario, con su particular visión de El Retablo de las Maravillas, de Cervantes. Una de sus protagonistas, Dolors Tuneu, ha recordado que desde que se estrenó por primera vez esta versión en 2004 "las cosas han cambiado y se han actualizado los retablos de nuestro siglo".

