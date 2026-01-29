Cristina Pardo y Alfredo Duro recibirán la Medalla de los Amantes de Teruel

La periodista de La Sexta Cristina Pardo y Alfredo Duro, del Chiringuito de Jugones, recibirán las medallas de honor de los Amantes el próximo 7 de febrero. La Hermandad de Jesús atado a la columna recogerá la medalla de platino, la Peña el Despadre la de oro, y Dinópolis, el Aceite del Bajo Aragón y el Centro de Día Santa Emerenciana la de plata.

179 matrimonios también recibirán la Medalla del Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel. El presidente del CITT, Antonio Santa Isabel, ha explicado que como novedad "también se premiará la labor de otros organismos que están contribuyendo a la promoción turística de Teruel, como el CEFCA y el Rally Desafío Buñuel".

Otra novedad es que este año los matrimonios asociados y las instituciones recibirán su reconocimiento en el ayuntamiento de la capital y el resto en la Iglesia de San Pedro.