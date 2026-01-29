Zaragoza celebra San Valero, a pesar del mal tiempo

LEER MÁS Huesca prepara una programación especial para recibir a los zaragozanos en San Valero

El Periódico de Aragón ha repartido 20.000 raciones de roscón. Los 600 metros del dulce típico de esta jornada han salido del obrador de la pastelería Loa de Huesca. Este medio de comunicación lleva 36 años organizando este acto multitudinario en el que entregan un trozo de roscón y una vaso con chocolate caliente. Zaragoza celebra la festividad de San Valero desde el siglo XII en honor al que fuera obispo de la ciudad en el siglo IV y maestro de otro santo aragonés, San Vicente Mártir.

También se han formado filas para participar en la jornada de puertas abiertas en el Ayuntamiento. Muchos zaragozanos se han acercado para descubrir los secretos de la Casa Consistorial y conocer a la alcaldesa. Los más pequeños han podido disfrutar de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, el Tragachicos y el León Garganchón.

La Asociación de Floristas de Zaragoza ha confeccionado la bandera de la ciudad de 12 metros de largo compuesta por 6.000 claveles. El presidente de ese colectivo, Rubén Cebollero, destaca que es una actividad muy participativa.