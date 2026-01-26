Huesca prepara una programación especial para recibir a los zaragozanos en San Valero

Un año más, el Ayuntamiento de Huesca invita a los zaragozanos a acercarse a la capital oscense con motivo de la festividad de San Valero el próximo jueves 29 de enero y para ello ha diseñado una programación especial organizada por la Oficina de Turismo los días 29 y 30 que incluye visitas guiadas teatralizadas, sorteos y distintas acciones de dinamización turística y comercial. Las actividades están especialmente pensadas para los vecinos de la capital aragonesa que decidan desplazarse a Huesca durante estos días, con el objetivo de promover la visita a la ciudad y el consumo en el comercio y la hostelería local.

En concreto, el miércoles 29 de enero, a las 11 horas, se realizará una visita guiada que contará con el espectáculo teatralizado “Aerolíneas de leyenda”, mientras que el jueves, también a las 11, la visita guiada incluirá el espectáculo “Creadores de Ocio”. Además, ambos días, todos aquellos que se acerquen a la Oficina de Turismo recibirán como obsequio una castaña de mazapán- dulce típico oscense- así como un pasaporte que, una vez sellado en dos establecimientos de la ciudad, permitirá participar en el sorteo de dos vales de compra para el comercio local.

Como incentivo adicional, quienes aparquen en el Parking Estación, junto a la estación intermodal, podrán beneficiarse de un 50 % de descuento, ya que desde la Oficina de Turismo se sellará el ticket correspondiente. Las visitas guiadas son gratuitas, parten desde la plaza López Allué y no incluyen la entrada a los monumentos. Es necesario realizar reserva previa en la Oficina de Turismo, llamando al teléfono 974 29 21 70 o a través del correo electrónico oficinaturismo@huesca.es.