¿Qué hace un cortador de jamón aragonés en Dubái?

Cortar jamón es todo un arte, conseguir las lonchas perfectas, con el espesor adecuado para poder sacar el máximo partido y sabor al producto no es sencillo. Y en Aragón, con la D.O. Jamón de Teruel, tenemos auténticos profesionales cortadores de jamón. Pero ¿se imaginarían cómo sería cortar una pata de jamón de pavo? Es lo que está llevando a cabo el cocinero y cortador de jamón profesional Toño Palacio en Dubái en el marco de Gulfood, una gran feria en la que se dan cita productores de alimentos y bebidas de todo el mundo.

El jamón no es un producto consumido por los habitantes de Dubái, ya que se trata de un país musulmán, aunque si se puede encontrar en establecimientos para extranjeros. “Me ha sorprendido mucho el tamaño de la pata de jamón curado de pavo pensaba que sería más pequeña, y también tiene un color muy rojo, similar al de la cecina”, explica Toño Palacio, quine indica que “tiene muy poca grasa y es muy jugosa, además de muy rica en proteína”.

También diferente es el tratamiento de la pata a la hora de cortarlo. Este “Halmon”, de Al Hambra Foods, es el producto que va a cortar Toño Palacio en Dubái y con el que ha estado trabajando. Para el cortador, hay dos aspectos básicos para tener el mejor aprovechamiento de la pieza, en este caso, de jamón curado de pavo. “Por un lado, hay que conocer la fisiología del animal, teniendo en cuenta aspectos como los nervios que las aves tienen en la pata y que condiciona a la forma de cortar y, por otro, el soporte jamonero”.

Precisamente, Palacio colabora también con varias empresas de innovación y desarrollo de producto y a Dubái se lleva un prototipo de soporte jamonero en el que ha trabajado de la mano de Jamoneros Abellán.