El Queso de Teruel cambia de imagen y a partir de ahora se promocionará como "El Queso del Amor". La Asociación de Productores de Leche y Queso de Teruel estará presente en Madrid Fusión la semana que viene con su nueva estrategia creativa.

El objetivo es conseguir una mayor diferenciación en el mercado. El característico queso lobulado, que pueden producir y comercializar solo las queserías asociadas, pasa a identificarse como "El Queso del Amor". La cuña con forma de corazón que se obtiene al cortarlo en cuatro, y que representa una unidad de venta independiente, se dará a conocer como "Corazón de Teruel".

Carmelo Led, presidente de la Asociación de Productores de Leche y Queso de Teruel, confía en "que este cambio de rumbo también sirva para atraer a más productores".