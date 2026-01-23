Arranca la campaña en Huesca, a la espera de la visita de varios líderes nacionales este fin de semana

LEER MÁS Los partidos empiezan la campaña con propuestas y líderes nacionales

Los cabeza de lista de Huesca por las diferentes formaciones políticas que concurren a las elecciones autonómicas del 8F se han dado cita esta mañana, a las 10 horas en la plaza de Navarra en Huesca en la tradicional pegada de carteles que marca el inicio de la campaña electoral. Una pegada que generalmente se hacía la media noche anterior, pero que se decidía retrasar unas horas debido al luto oficial por el accidente de Córdoba. Los candidatos han coincidido en señalar que inician la campaña con mucha ilusión y ganas de explicar su trabajo y su forma de ver la comunidad autónoma y la provincia.

La candidata del PP por Huesca, Mamen Susín, se refería al lema “Aragón es imparable” y a que van a dar dar conocer el trabajo realizado por el PP en estos dos años de gobierno en Aragón y el trabajo que queda por hacer que pasa por garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos, seguir atrayendo inversiones y generando riqueza. Las encuestas dan al PP como ganador, pero Susín cree que la verdadera encuesta está en las urnas y en la percepción en la calle.

Por su parte, el candidato del PSOE por Huesca, Fernando Sabés, ha coincidido en señalar que la encuesta verdadera se verá el 8F y se ve en la calle. Ha asegurado que el PSOE “sale a ganar y a explicarle a la ciudadanía que no se puede continuar perdiendo derechos y servicios públicos”.

El candidato de VOX por Huesca, David Arranz, cree que es el momento del sentido común frente al bipartidismo. “La gente está harta de la mafia del PSOE y de la estafa del PP y lo que buscan son imprimir cambios en el día a día”. Apuestan por cambios en la vivienda, la seguridad, el empleo y la prioridad nacional”.

El PAR también sale a la calle en esta campaña con mucho ánimo e ilusión según su candidata por Huesca, Mª Ángeles Roca, que sale a defender Aragón y resalta la cercanía de las personas que conforman este partido, que son las que están en Aragón todos los días.

La candidata de CHA por Huesca, Verónica Villagrasa, asegura que afrontan la campaña con mucho optimismo y con la intención de poner en valor los 40 años de trabajo honesto de CHA a favor de Aragón.

Valero Aguayos, candidato de Aragón Existe por Huesca, se ha referido al fracaso e irresponsabilidad de PP, Vox y PAR por no haber sacado adelante los presupuestos. Aboga por la necesidad de dar estabilidad y de cumplir las legislaturas.

Por su parte, el candidato de Podemos, José Ángel Pérez, ha calificado a la formación a la que representa como la izquierda valiente que ofrece soluciones reales a los problemas.

Vicente Guerrero, candidato de IU-SUMAR por Huesca, ha recordado que el lema de la campaña es 'Por más derechos y menos derechas'. “Vamos a insistir en la defensa de los derechos públicos como la sanidad y la educación”, ha señalado.

Entre los actos de inicio de campaña, además de la pegada de carteles destaca la presencia esta tarde en el Palacio de Congresos de Huesca del líder de Vox, Santiago Abascal.

El domingo Pedro Sánchez acompañará a la candidata del PSOE en Aragón, Pilar Alegría en un mitin que se celebrará en el hotel Abba de la capital oscense.

Un total de 175.185 electores de la provincia de Huesca están llamados a las urnas en las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero, en las que se elegirán 67 diputados a Cortes. La provincia de Huesca elegirá a 18.