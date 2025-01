San Valero 2025: qué hacer en Zaragoza durante la fiesta del patrón

El 29 de enero, la ciudad de Zaragoza celebra a su patrón San Valero. Según indica el Ayuntamiento, Valero fue proclamado protector y patrono de la ciudad en 1118 tras la conquista de Zaragoza por el rey Alfonso I. San Valero fue un obispo desterrado durante las persecuciones romanas a los cristianos y falleció en Enate un 29 de enero del año 315.

Programación municipal y barrios

La programación de San Valero para este año 2025 comenzará en su víspera, el día 28, con un homenaje a Teresa Pardos Nervión por la Ronda Jotera del Gallo, a las 19 horas, desde la Plaza de la Magdalena. El día 29 será una jornada de puertas abiertas en el Ayuntamiento, de 10 a 20 horas, con la alcaldesa Natalia Chueca como anfitriona del primer grupo. También a las 10 de la mañana se repartirá el roscón de 600 metros cuadrados y 20.000 raciones en la Plaza del Pilar.

La elaboración de la bandera floral de Zaragoza, junto a la Asociación de Floristas de Aragón, tendrá lugar a las 10 horas en la Plaza del Pilar. También la Asociación de Vecinos Tío Jorge Arrabal ofrece la ruta turística del barrio a las 11 horas desde el Balcón de San Lázaro.

Museos y programación infantil

Los museos municipales tendrán entrada gratuita. El Museo del Foro, el Teatro Romano, el Museo de las Termas Públicas, el Museo del Puerto Fluvial y el Museo Pablo Gargallo abrirán de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Por su parte, el Museo del Fuego estará a disposición del público de 10 a 14 horas. Además, para los más pequeños, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos partirá desde la Plaza del Pilar a las 11 horas, y el Tragachicos esperará a los niños en la Fuente de Goya de 11 a 14 horas y de 17 a 20. La verbena infantil la celebran The Cucumbers a lasa 12 horas en el escenario de la Plaza del Pilar, frente a la Delegación del Gobierno.

Espectáculos musicales

Y en el Casco Histórico habrá espectáculos musicales. La Banda de Música de Casetas (S. Pedro Nolasco, 11.00 h.), jotas en la Fuente de la Hispanidad con el grupo Otero del Cid (11.00 h.) y jotas con Ballet Aragonés Baluarte (12.00 h.). Un concierto de la Banda de Música Club Social del Ayuntamiento de Zaragoza a las 12.30 en la Plaza San Pedro Nolasco, y a las 19.00 horas en la Iglesia de Altabás (c/ Sobrarbe, 10), la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora Virgen del Pilar.

En la Plaza de San Felipe y la Plaza del Justicia se celebra el "Festivalero", dos propuestas con el talento musical local. Se subirán a estos escenarios No Real Band, Ixeya y The Kleejos Band (11.30, Pza. Justicia) y Pablo Estallo, Le Tour de Force y Contra el Viento (Pza. San Felipe, 12.00). Las propuestas culturales se completan con Caleidoscopio Teatro y su obra "Garbancito...con el buey sobre el tejado" a las 18.00 en el Teatro del Mercado, Teatro Pa Rato y "El pueblo más cutre de España" en el Centro Cívico Estación del Norte, a las 17 horas, y Malinche Symphonic by Nacho Cano, a las 19 horas en el Teatro Principal.

Fuera de la programación municipal, habrá un concierto tributo a Led Zeppelin a las 20 horas en la Sala López, y un espectáculo en memoria de Nino Bravo en el Teatro de Las Esquinas dirigido por Santiago Sánchez y Víctor Lucas.

Para quienes tengan pensado salir de Zaragoza durante San Valero, Huesca invita a los zaragozanos a visitar la ciudad con sorteos de regalos y guías teatralizadas por el Casco Histórico oscense.