Huesca es la provincia española con menor tasa de paro

Según los últimos datos de la EPA, la Encuesta de Población Activa, Huesca es la provincia con menor tasa de paro de todo el país ya que en el último cuarto trimestre del año pasado, los datos reflejan un desempleo del 4,7 %, un punto por debajo de Lérida, la siguiente en el ranquin nacional.

En la provincia altoaragonesa hay actualmente 8.200 personas más trabajando que hace doce meses, lo que supone un incremento cercano al 8 % del empleo. En paralelo, hace un año el desempleo en la provincia era del 8,9 %, y se ha reducido prácticamente a la mitad, pasando de 10.300 a 5.600 personas sin trabajo actualmente. Datos que sitúan a la provincia como uno de los territorios con mejor comportamiento del mercado laboral en España.

Con estos datos de la EPA, se puede concluir que el tejido económico de la provincia ha dejado de depender prácticamente de un solo sector, y ahora se ve influido por la nieve y el turismo, pero también por la tecnología y el sector agroalimentario.

A nivel regional, según esta encuesta, el paro subió 1.000 personas siendo 52.500 las personas desempleadas al cierre del cuarto trimestre, un 1,9% más que el año anterior. La tasa se sitúa en el 7,7%, la cuarta mejor de todo el país, y se registran 629.300 personas ocupadas, la cifra más alta en un cuarto trimestre desde 2007. Un incremento que para el Gobierno de Aragón tiene una explicación y es que la población activa ha crecido por encima de la ocupada, lo que es buena señal.