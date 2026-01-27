Huesca se prepara para recibir en un mes el Tour del Talento

Huesca calienta motores para el Tour del Talento. Entre los días 23 al 27 de febrero la capital oscense será una de las cinco paradas del tour impulsado por la Fundación Princesa de Girona, que aquí cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y la Fundación Ibercaja. Durante esas cinco jornadas la ciudad acogerá un nutrido programa de actividades para jóvenes de 16 a 35 años.

Antes de Huesca, la primera parada del tour será en Sant Boi de Llobregat y Baix Llobregat, del 2 al 6 de febrero. Y tras la capital oscense el tour pasará en marzo por Alcalá de Henares y en abril por Granada, para finalizar su recorrido en el mes de mayo en Murcia. El Tour del talento 2026 llega con importantes novedades que refuerzan su impacto y alcance. Por un lado, incorpora una mayor cantidad de contenido dirigido a jóvenes, integrando orientación vocacional en las actividades y estrenando nuevos recursos formativos para participantes de la franja específica 15 a 19 años.

Además, apuesta por generar un legado en cada ciudad, impulsando acciones que darán continuidad al Tour y a proyectos locales, y aumentarán la participación juvenil en los programas de la Fundación. La implicación empresarial también crece, con un mayor número de compañías y entidades que se suman al proyecto, consolidando su dimensión e impacto. Las cinco ciudades volverán a ser testigo de las proclamaciones del ganador de una de las cinco categorías de los Premios Princesa de Girona 2026: en el caso de Huesca se anunciará el premio CreaEmpresa.

El Princesa de Girona CongresFest, que en Huesca está previsto el 24 de febrero, se erigirá de nuevo como el acto principal del Tour del talento, siendo el escenario de las distintas proclamaciones de los premiados y acogiendo conferencias, actividades formativas, mesas redondas y actuaciones musicales con el objetivo de inspirar y fomentar el potencial de los jóvenes. En las últimas ediciones, Sus Majestades los Reyes ha participado de este evento y han querido estar presentes en el anuncio de los nuevos premiados de las diferentes categorías en las diferentes ciudades.

Durante los días de parada, el Tour del talento impulsará numerosas actividades en diferentes espacios e instalaciones de la ciudad vinculadas a los distintos programas de la Fundación Princesa de Girona, orientadas a la formación en entornos BANI, la mejora de la empleabilidad y la gestión del bienestar emocional de los jóvenes a través de actuaciones musicales, Talent sessions, Ferias de empleo, Foros de talento, visitas culturales y de ocio, coloquios, expediciones, espacios de networking, talleres deportivos, entre otras. En definitiva, una programación innovadora que combina formación, inspiración y oportunidades de conexión con empresas y entidades, diseñada para que cada joven encuentre su espacio, descubra referentes y conecte con nuevas posibilidades para su futuro.

La inscripción a esas actividades ya está abierta pero desde la organización trabajan para seguir completando el programa de actos que se dará a conocer oficialmente dentro de un par de semanas.