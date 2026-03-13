Zaragoza se convierte en sede del Foro ONU Turismo con el mudéjar como protagonista

En este año se cumplen 40 años desde que a UNESCO declarara Patrimonio Mundial la Arquitectura Mudéjar de Aragón. En aquel momento se reconoció el mudéjar de Teruel, pero en el año 2001 se amplió a los vestigios que de este arte se puede encontrar en toda la comunidad. Así que también estamos de enhorabuena. 25 años se cumplen de esta declaración que tenía como objetivo no sólo recuperar sino también reconocer la importancia de este estilo arquitectónico que es símbolo de la convivencia entre las culturas árabe, judía y cristina.

Precisamente por esta importancia cultural, ha sido también el tema escogido para celebrar el Foro de la ONU Turismo en Zaragoza. “Patrimonio mundial y turismo: una unión imbatible” es el lema de este encuentro internacional en el que participan representantes de Colonia, Kosice, Valencia, Sevilla, Madrid, Debrecen, Burgos o Emilia Romagna. Sara Fernández, consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, explica que es una buena oportunidad para “dar a conocer y preservar el patrimonio. En Zaragoza es una de las principales causas por las que los turistas optan por nuestra ciudad para visitar"

Como no podía ser de otra forma, se han escogido los tres lugares del mudéjar más representativo que se puede encontrar en Zaragoza: el muro exterior de la parroquieta de San Miguel Arcángel, anexa a la catedral de la Seo, el Palacio de la Aljafería y la iglesia de San Pablo, el único conjunto arquitectónico de Zaragoza declarado en su totalidad Patrimonio Mundial por la Unesco.

En estos escenarios se ha debatido sobre tres grandes ejes a los que hacía referencia Sara Fernández, “la relación entre turismo y patrimonio, los retos de la gestión turística en destinos patrimoniales y el valor del Patrimonio Mundial como herramienta de proyección internacional”. Además, se trata de una “oportunidad única para consolidar Zaragoza como destino cultural de referencia en el ámbito internacional”, ya que se cuneta con la presencia de representantes de ONU Turismo, Turespaña, el Ministerio de Cultura y expertos internacionales en patrimonio mundial, universidades y agentes culturales.

Durante dos días, en el Foro de la ONU Turismo, el Foro Zaragoza 2026, no sólo ha contado con ponencias y conferencias de grandes expertos, sino que también ha habido momentos para visitas guiadas, actividades culturales y de disfrutar de otro de los artes con los que cuenta la capital aragonesa como es la gastronomía a través de la ya conocida Ruta de la Tapa Mudéjar por el centro de la ciudad.