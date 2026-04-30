Cargos del PP y 400 invitados en la toma de posesión de Azcón

Todo está listo en el palacio de La Aljafería para que, a las cinco de la tarde, tenga lugar la toma de posesión del presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, quien fue reelegido ayer con el voto a favor del Partido Popular y de VOX. Unas 400 personas asistirán a este acto que se celebrará en el patio de Santa Isabel.

Al margen de las principales autoridades de la Comunidad Autónoma, están confirmados el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco o los dirigentes nacionales del PP, Miguel Tellado y Cuca Gamarra.

En su intervención ayer en el pleno de investidura, Azcón mostró su confianza en que la reedición del gobierno de coalición PP- VOX tenga más éxito que la de la anterior legislatura, que sólo duró once meses.

Partido Popular y VOX darán a conocer muy pronto la composición del nuevo Gobierno. El lunes, los consejeros tomarán posesión de sus cargos y se celebrará el primer Consejo de Gobierno de la legislatura. En esa reunión podrían aprobar el Proyecto de Interés General de la ampliación de Amazon Web Services, que prevé instalar nuevos centros de datos en Aragón.

Más reacciones políticas

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, está expectante ante la formación del nuevo ejecutivo regional. Espera que, en adelante, no se produzcan retrocesos en materia de migración, políticas sociales o de igualdad.

Aunque Beltrán quiere esperar a conocer el reparto de competencias entre el PP y VOX, reconoce que preocupa la distinta postura manifestada por ambos partidos en asuntos como la prioridad nacional.

Por su parte, la ministra de Educación, Milagros Tolón, ha criticado esos acuerdos en Extremadura y Aragón porque impulsan la concertación con centros privados de plazas en Bachillerato. Además, ha criticado el término de prioridad nacional para el acceso a las ayudas y servicios sociales.

En cambio, el portavoz nacional de VOX en materia de Agricultura, Rodrigo Alonso, ha valorado positivamente los avances conseguidos por la formación. Destaca, entre otras medidas, la protección de los suelos agrícolas para evitar el desarrollo desordenado de parques fotovoltaicos o eólicos.