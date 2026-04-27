Estaciones de esquí

En marcha las obras de la telecabina que unirá Astún y Candanchú

Está previsto que la telecabina pueda entrar en funcionamiento a finales de 2027. El trayecto entre ambas estaciones podrá realizarse en tan solo 12 minutos.

Redacción

Huesca |

En marcha las obras de la telecabina que unirá Astún y Candanchú.
En marcha las obras de la telecabina que unirá Astún y Candanchú. | Candanchú

Este lunes han comenzado las obras de la telecabina que unirá las estaciones de Astún y Candanchú. Una vez finalizado este proyecto el trayecto entre ambas estaciones podrá realizarse en tan solo 12 minutos, a través de 24 cabinas, que en el futuro podrían ampliarse hasta 96.

Los trabajos se han iniciado en la zona donde se ubicará la estación intermedia. Las primeras tareas se centran en el movimiento de tierras y en la cimentación de las pilonas. El objetivo es ayudar a dinamizar el turismo ya que esta nueva infraestructura tendrá también continuidad en verano, con un funcionamiento de ocho meses al año.

La previsión es que la telecabina entre en funcionamiento a finales de 2027. La inversión es de casi 30 millones de euros. 10 son fondos europeos, 3 los aporta la diputación de Huesca y el resto el Gobierno de Aragón.

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