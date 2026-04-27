Clece ofertará más de 300 empleos en Aragón

La compañía Clece ha lanzado la iniciativa Aragón Emplea, que ofertará 322 empleos en toda la comunidad autónoma. Se concentrarán en los sectores industrial, logístico y sanitario con puestos en cuidados, limpieza y mantenimiento o seguridad. Un porcentaje de la oferta estará reservado para personas en situación de vulnerabilidad.

Los interesados podrán realizar entrevistas presenciales en un autobús habilitado el día 5 de mayo en la Plaza Navarra de Huesca y el 6 y el 7 de mayo en Zaragoza, junto a la Iglesia de San Juan de los Panetes. El horario será de 10.00 horas a 17.00 horas.

Para acceder al proceso de entrevistas se debe solicitar cita previa en el número 900 801 401 y toda la información con las vacantes detalladas está en la página web emplearagon.es.

El director de operaciones de Clece en la zona noroeste, José Vicente Ortega, asegura que es una iniciativa que busca adaptar la oferta y la demanda además de fomentar la labor social.