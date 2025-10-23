El Plan de Empleo de Cruz Roja ha atendido a 29.000 personas en 25 años

Cruz Roja celebra 25 años de su Plan de Empleo con casi 29.000 personas atendidas y más de 8.100 contrataciones en Aragón. En el acto de conmemoración, la entidad ha premiado por su compromiso con el empleo inclusivo a Fundación Ibercaja, Alcampo, Industrias Mercury y Hotel La Marquesa.

Cruz Roja atiende en el Plan de Empleo a personas vulnerables, migrantes, solicitantes de asilo o mujeres. En algunos casos la intervención se limita a ayudar a hacer el currículum, en otros se ofrece capacitación laboral o itinerarios más largos, de varios meses, de acompañamiento y formación en sectores demandantes de empleo. Ayudan a encontrar trabajo o a recualificarse para mejorar sus expectativas de vida.

La presidente del comité de Cruz Roja en Aragón, Pilar Cintora, ha recordado que, con el Plan de Empleo, Cruz Roja dio hace 25 años el paso de ofrecer una labor principalmente asistencial a una acción transformadora. “Porque el empleo es dignidad, autonomía y futuro, y cada inserción laboral es un logro colaborativo”.

En el acto, que ha contado con la participación de la consejera de Empleo del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, han sido protagonistas testimonios como los de Óscar Llanos, llegado hace un año y medio desde Colombia. Tanto él como su hijo recibieron apoyo y capacitación de Cruz Roja, lo que le ha permitido encontrar un trabajo e integrarse en Zaragoza.

Otro voluntario de Cruz Roja es José Ospina. Llegó hace unos cuatro años a nuestro país y tiene 63 años. Eso no le ha impedido lograr un empleo, gracias al programa de la entidad dirigido a mayores de 52 años.

Estos testimonios ponen cara a un programa que continuará en adelante apoyando a quienes lo tienen más difícil. En los primeros 25 años de la iniciativa, Cruz Roja ha establecido 2.340 colaboraciones empresariales y más de 6.300 alianzas para impulsar la inserción laboral.