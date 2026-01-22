Las inversiones crearán 50.000 empleos solo en 2028 en Aragón

Las 43 inversiones estratégicas declaradas de interés autonómico en Aragón sumarán cerca de 70.000 millones de euros hasta 2041, según un informe de la Fundación Basilio Paraíso. La cifra supera el 140% del PIB regional. La mayoría de estos proyectos pertenecen al sector digital, como los centros de datos, pero se contemplan otras inversiones como la gigafactoría de Stellantis y CATL o el proyecto agroalimentario de Grupo Costa.

La mitad de la inversión prevista se concentrará en el periodo 2026-2029, cuando se espera el mayor impacto tanto económico como de empleo. El pico será en 2028, cuando se crearán 50.000 empleos, el 8% del empleo total de Aragón, y las inversiones generarán 2.844 millones de euros de Valor Añadido Bruto.

Un escenario que no está exento de retos. Para poder absorber la mayor parte de estas inversiones, desde la Fundación insisten en la necesidad de incidir en la formación y atraer talento de forma urgente, ya que el grueso es “inmediato”. También en dimensionar el sector de la construcción, coordinar los proyectos o incidir en el impacto en municipios y Pymes.

La Fundación también insiste en la necesidad de asegurar las infraestructuras y el acceso a la energía para anclar las inversiones. Su secretario, José Miguel Sánchez, reclama a Red Eléctrica que rectifique una planificación “errónea”.

Como propuestas, demandan una mesa de coordinación de grandes inversiones, un mapa de infraestructuras críticas, un desarrollo de proveedores locales o un observatorio de seguimiento.