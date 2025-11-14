Tecnología

Aragón aprueba el PIGA de los centros de datos de Microsoft

Las infraestructuras que construirá la mutlinacional en La Muela, Villamayor y Zaragoza supondrán una inversión de más de 5.300 millones y 900 empleos fijos una vez operativas.

Imagen de un centro de datos, básicos para el desarrollo de tecnologías de la IA y para los servicios telemáticos
Imagen de un centro de datos, básicos para el desarrollo de tecnologías de la IA y para los servicios telemáticos | Gobierno de Aragón

Nuevo paso adelante en el impulso del sector tecnológico. El Gobierno de Aragón ha aprobado incialmente el Plan de Interés General de los centros de datos que Microsoft construirá en La Muela, Villamayor de Gállego y Zaragoza.

El proyecto supondrá una inversión de 5.300 millones de euros y requerirá de hasta 2.000 trabajadores en fase de construcción y 900 empleos fijos una vez operativos los tres campus de datos.

Los centros de datos de Microsoft ocuparán 280 hectáreas y la declaración de interés incluye su conexión mediante 240 kilómetros de fibra óptica. La aprobación del PIGA implica el aumento del patrimonio de los ayuntamientos donde se construirán. Obtendrán beneficios vía impuestos y por aprovechamientos de las cesiones de suelo.

Recientemente, una delegación aragonesa encabezada por el presidente, Jorge Azcón, visitó el estado de Virginia en EEUU para tomar nota de las medidas que deben replicarse aquí para exprimir económica y laboralmente las infraestructuras de datos.

En Aragón el sector vive un “boom” gracias a inversiones como las anunciadas por Amazon Web Services, Vantage o, esta misma semana, por la aragonesa Forestalia.

