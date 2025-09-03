Los centros de datos crearán 9.000 empleos de larga duración

Los 47.000 millones de euros de inversión anunciados en Aragón para centros de datos tendrán un impacto muy positivo en la región. Así lo refleja un estudio elaborado por la Fundación Basilio Paraíso, que cuantifica para la próxima década la creación de más de 136.000 empleos durante la construcción y 9.000 estables cuando estén en funcionamiento. Además, generarán una riqueza de hasta 10.800 millones de euros con un impacto fiscal para la comunidad de entre 3.000 y 4.300 millones.

En cuanto a los recursos, la demanda de energía podría llegar a duplicar el consumo eléctrico actual de la comunidad, aunque Aragón ya produce el doble de la que consume. El impacto hídrico alcanzaría los 14 hectómetros cúbicos anuales, que sería gestionable si se impulsa el uso de agua regenerada. El autor del informe, Óscar Lobera, asegura que los centros de datos “son un primer paso para transformar la economía aragonesa hacia la tecnología”.

Por el momento hay proyectados once centros de datos en Aragón y tres de ellos ya están en funcionamiento. Cuando estén en marcha, la comunidad se posicionará como el tercer mayor mercado de data center de toda Europa.

Para garantizar que se cumplan las inversiones anunciadas, Aragón debe abordar varios retos. Entre ellos, encontrar mano de obra principalmente para la construcción de estas infraestructuras, sector en el que se estima que crezcan hasta un 30% los puestos de trabajo. También capacitar a las empresas para que puedan aprovechar el tirón de los centros de datos y solventar los problemas de energía.

En este sentido, el presidente aragonés, Jorge Azcón, reitera que el Gobierno de España debe acelerar los concursos para que las inversiones no queden comprometidas y mejorar las redes de transporte. En una conversación telefónica con la vicepresidenta, Yolanda Díaz, le transmitió que estaban trabajando en ello. Sin embargo, el presidente asegura que en todo el mes de agosto “no ha habido cambios” aunque confía en que el Ministerio “haga sus deberes”.

Además, Azcón incide en que presentarán alegaciones al Real Decreto planteado por el Gobierno central para que los centros de datos sean más trasparentes y revelen su consumo de agua y energía, aunque asegura que los proyectados en Aragón “cumplen con todos los requisitos”.