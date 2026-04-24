Todo listo en Fraga para celebrar el domingo el Día de la Faldeta

Fraga acoge este fin de semana una de sus fiestas más representativas: el día de la Faldeta. Una fiesta de Interés Turístico Nacional, cuya historia está profundamente vinculada con el corazón de la capital del Bajo Cinca. Tiene su origen en una antigua boda fragatina, un evento tradicional que se celebra cada año durante esta festividad, donde las parejas recrean la ceremonia nupcial tal y como se hacía en tiempos pasados.

La Faldeta se celebra desde 1977 como homenaje a los mayores y, especialmente, a las dones de faldetes, las mujeres fragatinas que durante generaciones conservaron la indumentaria tradicional. Lo que la diferencia de otras fiestas es la participación de todos los habitantes, quienes se visten con el característico traje de faldeta, compuesto por varias capas de ropa que simbolizan la riqueza cultural y la historia del pueblo. Este atuendo es emblemático y se remonta a generaciones pasadas, convirtiéndose en el símbolo de la festividad.

El eje central de la celebración es la Boda Fragatina, una recreación simbólica de un casamiento tradicional donde se representan escenas cotidianas del pasado: los preparativos, el cortejo, las jotas, las bendiciones y el retrato de los novios. Los vecinos se implican a fondo, confeccionando trajes, preparando escenarios y convirtiendo el casco histórico en un auténtico viaje en el tiempo.

En el programa destaca el desfile de 'faldetes', una de las actividades más esperadas de la fiesta, donde las mujeres vestidas con el tradicional traje de faldeta desfilan por las calles de Fraga, haciendo alarde de la elegancia y el colorido de los trajes. El desfile es una verdadera representación de la herencia cultural de la región, y es una de las tradiciones más importantes que une a los vecinos y visitantes. Las 'faldetes', las mujeres que llevan estos trajes, se convierten en el centro de atención, representando no solo la belleza estética de los trajes, sino también el espíritu de la comunidad fragatina.

El Ayuntamiento de Fraga celebra visitas guiadas programadas que se realizarán el sábado y el domingo, y permitirán dar a conocer el casco histórico de la ciudad así como descubrir esta Fiesta de Interés Turístico Nacional con una visita comentada del desfile. Todas las actividades son gratuitas previa reserva.

Para esta edición, se han vuelto a programar tres actividades pensadas para dinamizar el turismo de la ciudad y que los visitantes puedan conocer la historia, el patrimonio y los principales monumentos fragatinos. En primer lugar, el sábado 25 de abril se realizarán visitas al Pozo de Hielo con dos pases, a las 17:30 y a las 18:00 horas. Esta visita permitirá conocer el Pozo de Hielo fragatino, una de las construcciones más grandes de esta tipología en Aragón, cuya fecha de construcción data de principios del siglo XVII. Este monumento está catalogado Bien de Interés Cultural (BIC) y fue recuperado en 2023. El domingo se realizarán dos visitas diferentes. La primera de ellas será la visita comentada del desfile de La Faldeta, una oportunidad para conocer los detalles del traje típico y de la celebración durante uno de los momentos centrales de la Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Finalmente, a las 17:30 horas del domingo, tendrá lugar la visita al casco histórico, un recorrido por la historia y los rincones más emblemáticos de Fraga. Tras esta actividad, los visitantes podrán disfrutar del Homenaje a les Dones de Faldetes que concluye con la tradicional actuación de la Rondalla de Peña Fragatina.