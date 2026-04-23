Las calles de Zaragoza acogen a autores y libreros en el Día del Libro

El Paseo Independencia de Zaragoza vuelve a acoger la celebración del Día del Libro en una edición todavía más ambiciosa en la que participan 25 librerías y 49 editoriales, además de instituciones, distribuidores, asociaciones de escritores, de cómic o del libro viejo. Paradas en la que se van a dar cita más de 300 autores que no sólo firman sus obras, sino que también es “una oportunidad para tener feedback de lo que les ha parecido nuestro trabajo”, asegura Katia Fach que está en esta edición con “Arte secuestrado”.

Para los autores, el Día del Libro es también una forma de acercarse al público y muchos consideran que es una muy buena oportunidad para ayudar en el fomento de la cultura, el poder intercambiar opiniones, como explicaba Magdalena Lasala quien añadía que es también “una muy buena oportunidad para conocer a los jóvenes escritores” como es el caso de Miguel Casnova que participa por primera vez en una firma en el Día del Libro y lo hace tras haber guionizado y convertido en cómic la obra de Julián Casanova “España Partida en Dos”, quien también participa en esta joranda.

Libros para adultos y también para los más jóvenes como los “Animales de Poder” de María Frisa, una forma de acercar la lectura en un momento clave. Importante es la presencia en estas ferias también para los editores como Javier Rodríguez, de Doce Robles, que explica cómo es una forma de dar visibilidad a pequeñas editoriales y ponerse en contacto directo con los lectores.