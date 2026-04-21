Reabre el Palacio de Larrinaga, una de las joyas arquitectónicas de Zaragoza

A comienzos del siglo XX, un naviero vizcaíno encargó al arquitecto Félix Navarro, autor del diseño del Mercado Central o la Escuela de Artes, la construcción de un palacio que habría de llevar el nombre de su esposa, Asunción Clavero, nacida en Albalate del Arzobispo y a la que conoció en Zaragoza.

El matrimonio, que por los negocios de él tenía su residencia en Liverpool, nunca llegó vivir en Villa Asunción. Cuando la construcción del palacio ya había concluido, la mujer falleció, víctima de una trombosis pulmonar. El afligido viudo no quiso nunca habitar la casa que había construido para su amada y mantuvo su residencia fuera de Zaragoza.

A lo largo del tiempo, el palacio ha sido propiedad de Giesa y más tarde del colegio Marianistas; hasta que en 1990 fue adquirido por Ibercaja, siendo entonces la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. Desde la Fundación Ibercaja, su director general, Antonio Rodrigo, invita a los zaragozanos a conocer esta joya de la arquitectura. "Van a ser visitas guiadas, al ser un modelo de casa-museo como el Palacio de Lira de la Casa de Alba, donde en números reducidos de unas 25 personas podrán hacer la visita, que durará aproximadamente una hora", señala el responsable de la fundación. Las visitas se pueden reservar en la web de la Fundación Ibercaja.