Reabierto el acceso al Parque Miguel Servet de Huesca por la calle San Jorge tras finalizar la reurbanización de los viales

El actual Plan Director del Parque Miguel Servet afronta su recta final, tras la apertura al público de la séptima fase centrada en el vial que conecta la rotonda del estanque central con la estatua de los Caídos, uno de los accesos más transitados del parque. Las brigadas municipales han retirado las vallas que durante semanas ha impedido la entrada por la calle San Jorge. Durante este tiempo, se han reparado los principales viales, se ha adaptado la tele gestión de riego y se han colocado plantas arbustivas en el perímetro. Todo con un presupuesto de 181.000 euros. La atención seguirá puesta en el pinar, con la existencia de árboles grandes que en momentos puntuales suponen un riesgo.

El siguiente paso será acometer la octava y última fase del Plan Director del Parque que corresponde a los viales de entrada en el entorno del quiosco de la Música. La previsión es licitar cuanto antes para poder comenzar las obras este año. Así, finalizará el actual Plan director, aunque el Ayuntamiento ya tiene la vista puesta en otro futuro plan con el que se pondrá en valor la arqueología y la historia del parque tras la aparición de dos búnkeres de guerra.