147 arbustos regeneran el pinar del parque Miguel Servet de Huesca

El Ayuntamiento de Huesca continúa con las actuaciones previstas en el plan de gestión del pinar del parque Miguel Servet de la capital oscense centradas en la creación de un estrato arbustivo con matorral autóctono, vegetación baja y espacios de regeneración natural. Intervenciones que incrementarán la biodiversidad, mejorarán la función ecológica del pinar y reforzarán su atractivo además de ayudar a regenerar el suelo. Actualmente, los trabajos se desarrollan en el perímetro que enmarca el pinar reponiendo alineaciones perdidas, como los setos de cornejo que delimitan el espacio junto al nuevo paseo renovado, cuya apertura está prevista próximamente.

Además, se está incorporando una nueva banda arbustiva de estilo naturalista en el borde del pinar junto a la calle San Jorge, con especies propias de los sotobosques mediterráneos del entorno, cuyo desarrollo se mantendrá natural, sin someterse a recortes propios de setos formales, con el objetivo de recrear un espacio de sotobosque autóctono y enriquecer la biodiversidad del parque. En total, se están plantando 147 ejemplares: 77 de cornejo, 10 de lentisco, 10 de durillo, 10 de madroño, 10 de aligustre, 10 de coscoja, 10 de enebro y 10 de sabina.

Los trabajos se están llevando a cabo a través del Programa Experiencial de Empleo y Formación “Bosque Urbano”, en una nueva edición que permitirá desarrollar actuaciones no solo en el parque Miguel Servet, sino también en otros espacios de la ciudad.