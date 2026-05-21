Alejandra Ruiz, portavoz de Ryanair: “nuestro futuro en los aeropuertos regionales depende de cómo queden las tasas”

Desde hace un año y medio, aproximadamente, tenemos noticias de cancelaciones de rutas de compañías como Ryanair en aeropuertos regionales, entre ellos el de Zaragoza. Desde verano de 2024 han reducido su capacidad en el aeropuerto aragonés en un 45% y desde noviembre no se pueden comprar billetes a París, Mallorca o Fez. Actualmente se puede volar a Londres, Bruselas, Bérgamo y Marrakech. Y pendientes de que esta situación pueda volver a variar a partir de septiembre.

La portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, asegura que la “principal y la única razón de que estemos reduciendo capacidad en el aeropuerto de Zaragoza y en general en aeropuertos regionales en España es el aumento de las tasas aeroportuarias”. Una situación que contrasta con la posición actual en la que se encuentra la compañía que ha adquirido 300 nuevos aviones que comenzarán a recibir a partir de la primavera de 2027, lo que hace que “Ryanair está en una posición única en Europa para poder ampliar capacidad”, asegura Ruiz.

En este momento, desde AENA se está configurando el documento que regula las tasas aeroportuarias en España para los próximos cinco años, se denomina el plan DORA III y se plantea un incremento de hasta el 21% para 2031. Una situación que no comparten las diferentes aerolíneas ya que como indica la portavoz de Ryanair, “en los últimos años que precisamente con tasas a la baja o congeladas se ha podido potenciar la conectividad”. De hecho, piden que se tenga en cuenta las proyecciones de tráfico que la Asociación de Aerolíneas de España determina un crecimiento de un 3,8% anual en los próximos cinco años mientras que AENA estima que será del 1,3%. Además, lamenta que no exista una negociación como sucede en otros países europeos.

Negociaciones en Aragón

En el año 2025, el aeropuerto de Zaragoza registró un aumento de casi un 2% de pasajeros llegando a los 707.493. Y en los cuatro primeros meses de este 2026 ya han volado más de 143.650 pasajeros. Solo para que se hagan una idea, en el mes de marzo de este año tuvieron lugar 946 aterrizajes y despegues llevando a más de 53.800 pasajeros. A priori las cifras acompañan, a pesar de la reducción de asientos por parte de Ryanair.

La posibilidad de recuperar los asientos y líneas que la compañía irlandesa ha retirado depende de lo que suceda en septiembre con el incremento o no de las tasas. “Ahora mismo el futuro de los aeropuertos regionales para nosotros depende totalmente de cómo queden las tasas”, ha asegurado Alejandra Ruiz, quien ha añadido que “si bajaran las tasas siempre estaremos abiertos a poder conversar y a poder estudiar cualquier tipo de oportunidad que sea viable comercialmente para nosotros. Y, si bajaran las tasas, lo más seguro, podríamos poder recuperar esa conectividad perdida y por otro lado volver a estudiar posibles planes de crecimiento que ya los teníamos y que ya se propusieron en 2024”. Este plan incluía un crecimiento del 38% de capacidad en el aeropuerto de Zaragoza y hasta cinco nuevas rutas. Incluso se habló de la posibilidad de que se convirtiera, en un futuro, en base de Ryanair.

Respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno de Aragón o el Ayuntamiento de Zaragoza para cubrir los incrementos de las tasas, la portavoz de Ryanair en España ha asegurado que “no estamos en ese punto. Este tipo de acuerdos siempre pueden ayudar, pero ahora mismo, este tipo de acuerdos no son la solución. Al final son un parche. Lo que Ryanair busca no son este tipo de acuerdos, sino que bajen las tasas, nosotros lo que pedimos es que el gestor aeroportuario comparta el riesgo con las aerolíneas y nosotros estamos convencidos y podemos demostrar que con tasas bajas nosotros podemos generar ese tráfico y esa demanda”.