Ryanair apuesta por Marrakech desde el aeropuerto de Zaragoza estas Navidades

LEER MÁS Ryanair suprimirá tres rutas desde Zaragoza durante el invierno

A las puertas del mes de diciembre es un buen momento para planificar nuestros viajes y prever dónde viajar durante 2026. El aeropuerto de Zaragoza es una buena opción de salida, por la comodidad de salir “desde casa” y se puede encontrar una amplia oferta, aunque mermada desde septiembre de este año después de que Ryanair anunciara la eliminación de vuelos a Fez, París y Santiago de Compostela, lo que supone un recorte del 45% de plazas desde Zaragoza.

De esta manera, los vuelos de Ryanair que viajan desde noviembre desde Zaragoza lo hacen a Londres, Marrakech, Bruselas, Milán y Palma de Mallorca. Precisamente Marrakech es el destino que la compañía promociona para estas Navidades, como explica Alejandra Ruiz, portavoz de Ryanair en España. Ya que se trata de uno de los más demandados. También destaca cómo los vuelos que se mantienen en la capital aragonesa corresponden a los destinos “hub” desde los que se puede acceder a cientos de destinos.

En los diez primeros meses de 2025, el aeropuerto de Zaragoza ha tenido más de 608.400 pasajeros, lo que supone un 2,9% más que el año anterior. De esta manera, ocupa el puesto 28 de los aeropuertos con mayor tráfico aéreo. Esto ha hecho que desde el Gobierno de Aragón se encargue un estudio a la Universidad de Zaragoza sobre destinos nacionales e internacionales para tratar de fomentar que las compañías aéreas escojan Zaragoza como base de operaciones para sus vuelos.