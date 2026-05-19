Pedro Olloqui: "el debate es cómo cumplir la sentencia para que los bienes regresen a Sijena"

Rara es la semana en la que no se conoce alguna noticia relacionada con los bienes del Monasterio de Siena depositados en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. La última hace referencia a la petición de anular el auto que desestima un informe pericial sobre la devolución de las pinturas, pero la anterior era la solicitud de más de 790.000 euros por parte de la Generalitat de Cataluña al Gobierno de Aragón. Noticias que el director general de Cultura del Ejecutivo aragonés, Pedro Olloqui califica de “ruido”.

“Un ruido que trata de alejarnos de la cuestión principal, que es el cumplimiento de la sentencia y su orden de ejecución a través de una resolución judicial”, asegura Olloqui, quien añade que “es voluntad de distraer, de generar confusión para dificultar el cumplimiento de la sentencia". Un auto que deja claras tres cuestiones: la propiedad aragonesa, la necesidad de que se trasladen las pinturas a su emplazamiento original y la viabilidad acreditada del traslado.

El director general ha recalcado el plazo establecido en la sentencia del Tribunal del Juzgado de Huesca por el que, en 56 semanas (ahora 52 semanas), los bienes deberían estar en el Monasterio de Sijena. Pero no sólo eso, sino que “han de acreditarse fehacientemente los trabajos en cada una de las fases del traslado ante el juzgado”. La máquina continúa su curso y desde las instituciones aragonesas se está “preparando con asesoramiento internacional un proceso de licitación que, en caso de que no sea realizado por las autoridades y las instituciones catalanas, será desarrollado por el Gobierno de Aragón”.

Ante las continúan trabaja presentadas, Pedro Olloqui asegura que este caso “no es un conflicto entre Aragón y Cataluña de lo que estamos hablando. Es la necesidad de que se desarrolle y se cumpla el Estado de derecho. La Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Aragón”.