El ministro Urtasun respalda las tesis de Cataluña en el conflicto de Sijena

LEER MÁS Las pinturas de Sijena deberán regresar en plazo inferior a 56 semanas

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Urtasun ha insistido en que hay que escuchar la opinión de los técnicos del Museo Nacional de Arte de Cataluña quienes aseguran que el traslado de esos murales podría acarrear graves desperfectos. Además, lamenta que Aragón haya judicializado este litigio.

Sin embargo, ha señalado que existe una sentencia que obliga a la devolución de las obras. "Una sentencia que ni yo ni ninguna administración catalana puede ignorar y que ha dicho, por cierto, que ningún informe que pudiera hacer un técnico va a parar su ejecución", ha asegurado. Así se ha pronunciado el ministro en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados en respuesta a una pregunta del diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal sobre las medidas para "garantizar la integridad" del conjunto pictórico.

Desde el Gobierno aragonés ven alarmantes estas declaraciones del ministro de cultura, Ernest Urtasun. El director general de cultura, Pedro Olloqui, considera que el Ministerio toma parte de la ofensiva institucional catalana e independentista para obstaculizar la devolución de las pinturas al Monasterio de Sijena. Asegura que los técnicos ya certificaron la viabilidad de trasladar esas obras, tal y como ha avalado la Justicia, que ha dado un plazo de 56 semanas. Por ello, no entiende estas declaraciones de Urtasun.