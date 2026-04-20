Mapa concesional

La provincia de Huesca estrena 93 nuevas líneas interurbanas con 58 autobuses

Son los últimos dos lotes que conectan la Jacetania y Alto Gállego con la Hoya de Huesca y Zaragoza, así como Fraga y la capital oscense por Monzón y Barbastro. Las nuevas rutas prestan servicio a 12 comarcas y 130 municipios en los que habitan 169.000 aragoneses.

Redacción

Huesca

La provincia de Huesca ha estrenado 93 líneas interurbanas que forman parte de los dos últimos lotes del nuevo mapa concesional que el departamento da por concluido. Las nuevas líneas operadas por la empresa Avanza vertebran desde hoy con transporte público 12 comarcas y 130 municipios de la provincia de Huesca y prestan servicio a 169.000 usuarios potenciales, con una flota de 58 autobuses que recogen y dejan viajeros en 622 puntos de parada.

Estos dos últimos lotes conectarán, por un lado, las áreas de la Jacetania y el Alto Gállego con la Hoya de Huesca y Zaragoza y, por otro, el corredor Fraga-Huesca por Monzón y Barbastro. Incluyen 127 núcleos de población que, por primera vez, tendrán servicio público de transporte. Se amplían los servicios y se abarata el precio un 27% de media, por ejemplo, ir de Huesca a Zaragoza ayer costaba 8’5 euros y hoy 6’20. Además, existen abonos mensuales y el servicio es gratuito para los menores de 14 años, todo con una flota de última generación y completamente adaptada.

Con la puesta en marcha de estos dos lotes se da por finalizado un mapa concesional que comenzó a funcionar hace 30 meses. Un mapa que sitúa a Aragón como la primera comunidad autónoma en reorganizar completamente su sistema de transporte público. Han conseguido cohesionar más de 700 municipios y 33 comarcas y ha sido posible aumentando la subvención de los 10 a los 20 millones de euros. Un mapa vivo que se irá desarrollando en función del territorio.

