Incivismo

Recogidas más de una tonelada de residuos tras la celebración de una fiesta universitaria en Salas

El Ayuntamiento de Huesca insiste en la necesidad de mantener comportamientos cívicos en este tipo de evento

Redacción

Huesca |

Recogidas más de una tonelada de residuos tras la celebración de una fiesta universitaria en Salas
Recogidas más de una tonelada de residuos tras la celebración de una fiesta universitaria en Salas | Ayuntamiento Huesca

El entorno de la ermita de Salas ha amanecido este viernes con una importante acumulación de suciedad y residuos tras la celebración, durante la noche anterior, de una multitudinaria fiesta universitaria.

Desde primera hora de la mañana, las brigadas municipales de limpieza han trabajado de forma intensiva para recuperar el estado de la zona, retirando 760 kilos de envases y 350 kilos de vidrio.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Huesca vuelve a apelar a la responsabilidad individual y colectiva para preservar los espacios públicos, especialmente en el desarrollo de celebraciones de gran afluencia, y reconoce el esfuerzo realizado por los servicios de limpieza para restablecer la normalidad en el entorno afectado.

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