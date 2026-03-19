IES Lucas Mallada

Cuatro estudiantes impulsan el proyecto "Limpiando Huesca" para sanear el entorno de Salas

Lo han hecho dentro de la asignatura CAS que reciben en 1º de Bachillerato Internacional. En Más de Uno Huesca han compartido sus ideas y reflexiones después de las tres batidas realizadas.

Redacción

Huesca |

Mar Calved, Álvaro Altabás, Jara Solano y Amaya Roxanna Greenwood son estudiantes de 1º de Bachillerato Internacional en el IES Lucas Mallada de Huesca, tienen 16 y 17 años, y llevan varios meses realizando batidas para limpiar el entorno de la ermita de Salas. Lo hacen bajo la iniciativa “Limpiando Huesca” que ellos mismos han impulsado dentro de la asignatura de Creatividad, Actividad y Servicio (CAS).

Este jueves han estado en Más de Uno Huesca junto a su profesor, Juan de Dios de Gea, donde nos han contado cómo se gestó la idea y su desarrollo al menos hasta final de curso. Y es que lo que ha nacido como parte del trabajo de clase puede tener continuidad en el futuro. De hecho, han reconocido la necesidad de la iniciativa a la vista de la cantidad de kilos recogidos en las tres batidas.

Comparten la iniciativa en redes sociales donde están recibiendo el apoyo de mucha gente al igual que in situ cuando salen con sus guantes y bolsas de basura. El proyecto no termina recogiendo los residuos ya que deberán redactar una memoria donde expongan sus conclusiones. Entre ellas ya han podido constatar el poder que tiene aportar un pequeño grano de arena para lograr una sociedad mejor.

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