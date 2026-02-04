Licitadas las obras para construir el segundo instituto en Monzón

El Gobierno de Aragón ha sacado a licitación las obras del segundo Instituto de Enseñanza Secundaria de Monzón, con una inversión de 13,39 millones de euros y un plazo total de ejecución de 24 meses. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el próximo 27 de febrero, a las 14 horas, para presentar sus ofertas.

El futuro centro permitirá reforzar la oferta formativa del eje oriental de Aragón y dar respuesta a la saturación que arrastra desde hace años el IES Mor de Fuentes, que supera los casi mil alumnos. El nuevo centro contará con doce unidades de ESO, cuatro de Bachillerato y tres ciclos formativos de Formación Profesional, vinculados al ámbito digital y tecnológico –un grado básico de Informática y Comunicaciones, un grado medio de Microinformática y Redes y un grado superior de Aplicaciones Web-.

El edificio, cuyo proyecto ha sido elaborado por Magén Arquitectos, incorporará gimnasio, aulas específicas, talleres, espacios polivalentes y zonas adaptadas a las necesidades de la Formación Profesional. Aunque el plazo total es de 24 meses, se prevé una ocupación parcial a los 18 meses en la parte correspondiente a la ESO.

La PAU en Fraga

Otra noticia en el ámbito educativo y es que la Comisión Organizadora de la PAU ha acordado recuperar la localidad de Fraga como subsede para la realización de la Prueba de Acceso a la Universidad de 2026. La decisión evitará el desplazamiento a Monzón del alumnado que cursa sus estudios en los centros educativos de Fraga para realizar los exámenes el 2, 3 y 4 de junio. La medida adoptada por la Comisión responde al incremento registrado en el número de matrículas para la Prueba de 2026. A ello se añaden las limitaciones de espacio detectadas en este curso en la subsede de Monzón para la acogida del actual volumen de estudiantes.

De esta forma, la PAU 2026 contará con 12 tribunales en Aragón. Además de en distintas facultades y espacios de las tres capitales de provincia, los exámenes se desarrollarán en Ejea de los Caballeros, La Almunia, Calatayud, Tarazona, Jaca, Barbastro, Fraga, Monzón, Alcañiz y Calamocha.