Víctor Serrano: "en 40 años nadie había pedido la catalogación del edificio de Correos"

El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha recordado que esta es una actuación enmarcada en proyecto de remodelación de El Portillo, dependiente de Zaragoza Alta Velocidad, participada en un 50% por el Gobierno Central, 25% el Gobierno de Aragón y otro 25% del Ayuntamiento de Zaragoza: "Hubo una modificación del Plan General en el año 2015 (gobernando Belloch), que ya pasó por la comisión de Patrimonio del Gobierno de Aragón; y en marzo de 2025 se aprobó el proyecto de urbanización dando traslado al órgano competente, y nadie dijo que hubiese que catalogar el bien".

Las entidades que piden el indulto para este edificio, argumentan, para reclamar su integración en el proyecto urbanístico de la zona, que este inmueble, que fue construido en los años setenta como centro de clasificación de Correos, forma parte de la memoria urbana del Portillo. Además, su arquitectura brutalista, cada vez más escasa, lo convierte en un símbolo patrimonial y vecinal. Ante la reacción ciudadana por el inicio de los trabajos, Serrano ha explicado que "sin título jurídico, ni orden judicial o resolución administrativa que ordene la paralización del derribo, se ha considerado, siendo prudentes, parar la demolición, analizar jurídicamente la cuestión y que los técnicos resuelvan".

No obstante, el titular de Urbanismo también ha manifestado que su catalogación sería ahora algo sobrevenido y recuerda que en toda la historia del edificio, nadie había pedido que fuera catalogado, y es ahora cuando se pide la máxima catalogación que se puede conceder a un edificio, la de Bien de Interés Cultural: "Para que la gente lo dimensione, Bien de Interés Cultural son La Seo y el Pilar; y yo no sé si el edificio de Correos es La Seo y el Pilar", ha ironizado el consejero, quien también ha subrayado que Zaragoza Alta Velocidad autorizó indemnizar a Correos por salir del edificio con 2 millones de euros.