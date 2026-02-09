CHA se lanza a la reconquista municipal para volver al Ayuntamiento de Zaragoza en 2027

Chunta Aragonesista fue este domingo el único partido de izquierdas que tuvo mucho que celebrar, al mejorar los resultados de 2023 y pasar de 3 a 6 diputados. Hay que remontarse a 2003 para recordar una noche en la que se desatara la euforia en las filas nacionalistas. Aquel 25 de mayo, la lista encabezada por Chesús Bernal obtenía 9 diputados en las Cortes, y la de Antonio Gaspar en el Ayuntamiento de Zaragoza lograba otro resultado histórico al sumar 6 concejales.

Entre abrazos y felicitaciones, algunos afiliados y simpatizantes congregados en la sede de CHA en la calle Predicadores no dudaban en pronosticar el regreso al Ayuntamiento de Zaragoza en las municipales de 2027. El que fuera candidato de CHA a la alcaldía en los pasados comicios, Chuaquín Bernal, recuerda que ya se quedaron muy cerca de recuperar la representación en el Ayuntamiento: "en 2023 nos quedamos fuera por muy poquitos votos, obtuvimos 16.000 votos, lo que suponía casi el 5%"

Con el mismo optimismo con el que los afiliados auguraban, en plena celebración, el regreso de los nacionalistas al Ayuntamiento, Bernal también ha hecho cuentas: "Con esos 39.000 votos obtenidos ayer, no solamente entraríamos en el Ayuntamiento, sino que lo haríamos por la puerta grande, probablemente con cuatro concejales", ha señalado Bernal, quien no deja de hacer hincapié en que detrás de estos buenos resultados ha habido mucho trabajo. "Esto, unido a que por fin Aragón ha tenido unas elecciones propias en clave aragonesa, ha hecho que nuestra base social se movilice".