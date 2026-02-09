Azcón aboga por encontrar un "mínimo común denominador" con VOX

El presidente y candidato del PP, Jorge Azcón,no se arrepiente de haber convocado las elecciones, pese a que el PP ha perdido dos diputados, pasando de 28 a 26. En una entrevista en Más de Uno con Carlos Alsina, Azcón ha dicho que ha cumplido con su responsabilidad democrática recordando que decidió ir a las urnas por no poder aprobar los presupuestos. Azcón ha participado en Madrid en la reunión donde la Junta Directiva Nacional ha analizado los resultados, tras la que se ha manifestado en los mismos términos.

Azcón reconoce que el resultado “no es redondo”, pero, aun así, la victoria da al PP la responsabilidad de seguir al frente del gobierno. Ahora toca negociar la investidura o los presupuestos con un VOX fortalecido. En ese sentido, Azcón sigue apelando a la necesidad de encontrar puntos de unión para la estabilidad de Aragón.

Azcón achaca el buen resultado de VOX al voto en clave nacional. Han recogido el “enfado” contra el PSOE de Pedro Sánchez. Cree que queda demostrado por el gran protagonismo del líder Santiago Abascal durante la campaña aragonesa.

También ha dado explicaciones sobre la contratación del grupo “Los meconios” o del polémico comunicador Vito Quiles en su cierre de campaña. Azcón atribuye la decisión a su equipo y asegura que Quiles acudió como entrevistador de un medio de comunicación.

VOX

El Comité de Acción Política de VOX también se ha reunido hoy para analizar los resultados de las elecciones. Esta formación política duplica su representación y pasa de 7 a 14 diputados.

En declaraciones a Antena 3, el candidato de esta formación política en Aragón, Alejandro Nolasco, ha señalado que el objetivo no es estar en el Gobierno, si no cambiar las políticas del PSOE. Por eso, tiende la mano al PP para llegar a acuerdos.

Nolasco recuerda que VOX ha llegado a acuerdos en la Comunidad Valencia y ve poco probable una repetición electoral, aunque deja claro que esa posibilidad depende del PP. En cualquier caso, recuerda cuales son las prioridades de VOX.