El PSOE lamenta que Azcón dependa más de VOX

Al PSOE le preocupa el futuro de la Comunidad. Morales asegura que después de unas elecciones convocadas a capricho por Jorge Azcón, la ultraderecha ha ganado fuerza. De cara a posibles acuerdos, el portavoz se muestra escéptico.

Otra de las formaciones políticas que salen reforzadas es Chunta. Doblan su presencia en las Cortes al pasar de 3 a 6 escaños. El Consello Nazional de Chunta se reunirá esta tarde para valorar esos resultados. Su candidato, Jorge Pueyo, los califica como buenos para su formación, pero negativos para el conjunto de Aragón, por el crecimiento de la extrema derecha. Cree que el PSOE aragonés ha sufrido el voto de castigo a Pedro Sánchez y remarca la pérdida de apoyos del PP que convocó las elecciones anticipadas.

Pueyo achaca el buen resultado de CHA a las campañas en redes sociales que han llegado a los más jóvenes y a su discurso en clave aragonesa. También cree que el electorado ha valorado su papel como diputado nacional en el grupo de Sumar en el Congreso. Cargo en el que ha discrepado a menudo con decisiones del Gobierno de España.

Coalición Exsite

Teruel Existe empezará a analizar hoy el resultado electoral. La pérdida de votantes se traducirá en la pérdida de un escaño, pasarán de 3 a 2. El líder de la formación, Tomás Guitarte, recuerda que CHA no les ha quitado votos en Teruel, por lo que interpreta que se han visto penalizados por el voto protesta que ha sabido canalizar VOX.

Aunque Teruel Existe pierde fuelle, sus dos diputados podrían ser necesarios para facilitar la investidura de Azcón. De momento, Guitarte no le pone precio. En cualquier caso, cree que merece la pena explorar la posibilidad de que los partidos de izquierda y el PP logren apoyos para bloquear a VOX.

Izquierda UNida- SUMAR

La diputada electa por IU-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, será una de las nuevas caras en las Cortes la próxima legislatura. Será su primera vez como diputada autonómica, aunque tiene experiencia en política municipal en Zuera o como diputada provincial. Algunos sondeos apuntaban a la posibilidad de que IU lograse dos diputados, pero finalmente mantienen el que ya tenían.

Abengochea valora que, en contexto con muchas corrientes de izquierda, la formación mantiene un suelo de votantes firme para llevar a las Cortes un programa confiable, federal y de izquierda transformadora. Algo necesario para contrarrestar el aumento de votos de VOX, que tendrá mayor capacidad para influir en un gobierno liderado por el PP.