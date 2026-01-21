El ADIF vuelve a limitar la velocidad en los trenes Madrid- Zaragoza

LEER MÁS Aragón se suma al primer día de luto oficial

El ADIF ha tomado esta decisión tres horas después de haber levantado la prohibición temporal, que fijó ayer, de circular a más de 160 kilómetros por hora en el tramo entre las localidades zaragozanas de Alhama de Aragón y la madrileña de Mejorada del Campo.

Las brigadas del ADIF han estado toda la madrugada revisando el estado de parte de la línea, después de que los maquinistas reportaron baches en varios tramos. Esos profesionales han vuelto hoy a comunicar nuevas incidencias en el trazado. Las demoras en los trenes entre Madrid y Zaragoza se acercan a la media hora.

De momento, el sindicato de maquinistas (SEMAF), mayoritario en el sector ha convocado una huelga para que se garantice la seguridad y fiabilidad en la red, tras los últimos accidentes en Córdoba y en Barcelona en el que han fallecido dos profesionales. Exigirán responsabilidades penales a las personas encargadas de la infraestructura ferroviaria.

Además, recomiendan a los maquinistas que no se encuentren en disposición de prestar servicio debido a la carga emocional se lo comuniquen a sus responsables. El ministro de Transportes, Óscar Puente, cree que estos profesionales están reportando más denuncias porque están afectados, tras los últimos siniestros.

Conexiones con Andalucía

La circulación por tren de alta velocidad entre Madrid y Andalucía sigue interrumpida en el tramo del accidente. Por eso, RENFE ha activado un Plan Alternativo de Transporte que incluye trayectos por carretera en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, en ambos sentidos, lo que incrementará los tiempos de viaje. Por ejemplo, el trayecto entre Madrid y Sevilla dura cinco horas y el de Madrid a Málaga 4 horas y media.

Además, RENFE mantiene los servicios de tren convencional. Es una solución para llegar a Andalucía después de que el precio de un coche de alquiler se haya disparado hasta los 500 euros. Iniciativas para compartir viaje también han aumentado sus costes. Por eso, el director de BlaBlaCar España, Florent Bannwarth, ha hecho un llamamiento a la solidaridad.