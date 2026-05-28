Expertos en pintura mural defienden de la viabilidad del traslado de los frescos de Sijena

La Diputación de Huesca acoge hoy y mañana las XIX Jornadas Escuela de Conservación y Restauración de Aragón dedicadas a la conservación de la pintura mural. Allí expertos en la materia han defendido la viabilidad del traslado de las pinturas de Sijena. Una cita, organizada por la ESCYRA, en la que se abordan los principales retos que plantea la conservación y restauración de la pintura mural. Durante hoy y mañana especialistas en restauración, conservación, historia del arte, documentación técnica y nuevas metodologías de análisis comparten experiencias en torno a la intervención, la conservación preventiva, el estudio de materiales, la virtualización y la difusión de este tipo de bienes culturales.

Guillermo Torres, ex profesor de la ESCYRA y miembro del equipo asesor técnico para el traslado de las pinturas murales de Sijena, ha defendido la viabilidad de su traslado. Asegura que desde la parte aragonesa asumen que Cataluña debe hacerse cargo de ese traslado aunque en caso contrario el Gobierno de Aragón cuenta con un equipo preparado para poder realizarlo. De hecho la Escyra incluso recreó un arco de la sala capitular de Sijena para poder rerproducir el futuro traslado de las pinturas murales desde el MNAC. Torres también ha defendido las condiciones idóneas existentes en la Sala Capitular del Monasterio para la conservación de esas pinturas.

Estas jornadas son además un punto de partida del Máster homologado en Sistemas avanzados en conservación restauración de pintura mural histórica y contemporánea, que la Escyra comenzará a impartir el próximo mes de septiembre. Ignacio Mustienes director de la ESCYRA recordaba que el programa está financiado y sostenido por el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca, dentro de su apuesta institucional por una formación superior altamente especializada y vinculada al patrimonio cultural. El máster tendrá un carácter eminentemente práctico y territorial. De hecho, todas las obras que serán objeto de estudio, análisis e intervención se encuentran ubicadas en la provincia de Huesca. Entre los conjuntos pictóricos incluidos en el programa destacan la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, con su sobresaliente ciclo de pintura mural barroca; la Ermita de los Dolores, un ejemplo de pintura mural medieval; o el arte mural urbano contemporáneo de la localidad de Grañén.