Más de 500 autores pasarán por la Feria del Libro de Zaragoza a partir del sábado

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Para esta nueva cita de libreros, autores y lectores, el Parque Grande José Antonio Labordeta acogerá a 77 casetas, que estarán ocupadas por 52 expositores, y abrirán de 11 a 14 horas y de 18 a 2El horario de apertura será de 11 a 14 h y de 18 a 21:30 h durante los fines de semana, y de 18 a 21:30 h de lunes a viernes, salvo el día de clausura, que cerrará a las 20 horas.

La zaragozana Begoña Oro, premio Cervantes Chico, será la encargada de dar el pregón el próximo sábado. "Tenemos a toda una figura de las letras de nuestra tierra, como tantas otras que han salido de la comunidad", ha destacado el presidente de COPELI, Daniel Viñuales.

A nivel creativo, Viñuales destaca el gran momento creativo que vive la literatura aragonesa desde hace algunos años. "Es un boom literario el que tenemos desde hace unos cuantos años", asegura; "tanto escritores como ilustradores". Esta edad de oro de las letras aragonesas se ve reflejada en la talla de los autores aragoneses que pasarán por las casetas de la Feria del Libro hasta el 7 de junio, como Luis Zueco, José Luis Corral o Ana Alcolea.