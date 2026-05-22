La Agencia Espacial Europea elige Teruel para retransmitir el eclipse

La Agencia Espacial Europea ha elegido el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel, como sede de la retransmisión internacional del eclipse solar total del próximo 12 de agosto de 2026.

La señal podrá seguirse en abierto a través de la web de la Agencia y en YouTube. La retransmisión estará dirigida por la reconocida científica y divulgadora espacial Maggie Aderin.

Además, contará con una mesa de expertos en la que participará, entre otros invitados, la directora de Ciencia de la Agencia, la profesora Carole Mundell.