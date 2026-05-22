ASTRONOMÍA

La Agencia Espacial Europea elige Teruel para retransmitir el eclipse

El Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel, es el lugar elegido por la Agencia Espacial Europea como sede de la retransmisión internacional del eclipse solar total del 12 de agosto.

Redacción

Teruel |

La Agencia Espacial Europea elige Teruel para retransmitir el eclipse
La Agencia Espacial Europea elige Teruel para retransmitir el eclipse | Onda Cero

La Agencia Espacial Europea ha elegido el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel, como sede de la retransmisión internacional del eclipse solar total del próximo 12 de agosto de 2026.

La señal podrá seguirse en abierto a través de la web de la Agencia y en YouTube. La retransmisión estará dirigida por la reconocida científica y divulgadora espacial Maggie Aderin.

Además, contará con una mesa de expertos en la que participará, entre otros invitados, la directora de Ciencia de la Agencia, la profesora Carole Mundell.

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