Teruel inicia la cuenta atrás para el eclipse total de 2026

La Noche del Sol inicia este martes la cuenta atrás de 365 días para el eclipse solar total de 2026. El evento combina música, ciencia y gastronomía a modo de simulacro de los eventos que se plantean para acoger a los visitantes que lleguen atraídos por este fenómeno único.

Las entradas online para disfrutar de los talleres de la tarde se han agotado pero los interesados en asistir a las actuaciones musicales y la velada nocturna hasta la media noche podrán adquirir una entrada especial en el propio recinto de la estación de esquí de Javalambre.

El evento arrancará a las 18:30 horas con talleres de pintura de camisetas luminiscentes para poderlas contemplar dentro de un planetario. También se instalarán varios telescopios de observación solar, con el acompañamiento de varios monitores que irán explicando lo que se observa y entre ellos el Sun Gun aportado por CEFCA.

Paralelamente el programa incluye un taller de fotografía solar con móvil para poder captar la mejor puesta de sol, y a lo largo de toda la tarde se podrá disfrutar de la gastronomía en la propia cafetería de la estación de esquí.