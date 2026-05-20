Fran Perea llega a Zaragoza con "El hombre invisible"

“El hombre invisible” es la gira y el último álbum de Fran Perea que llega al Teatro de las Esquinas de Zaragoza. Una propuesta que aúna la interpretación y la música, las dos pasiones del músico y en la que deja “que hablen mis personajes, personajes que he interpretado en mi carrera como actor”. Un proyecto innovador, diferente a lo visto hasta ahora y que comenzó a gestarse antes de pandemia, pero que, como muchos otros proyectos, se paralizó “la vida cambió de rumbo y yo creo que los músicos también tenemos que estar pegados a la realidad de lo que ocurre”, añade.

Han sido dos años de trabajo, entre la selección de los personajes, a la composición de las canciones y hasta que ha visto la luz “El hombre invisible”. Un trabajo también novedoso para Fran Perea que, como reconoce, suele componer solo y en esta ocasión ha contado con la colaboración de compositores como Andrés Suárez, Diego Cantero (Funambulista), David Otero, Gonzalo Hermida, Ernest Prana, Celia Becks, los malagueños Javypablo, Alejandro Ruiz (Sienna) y Víctor Elías.

Son nueve personajes los que se descubren en “El hombre invisible”, todos ellos interpretados en algún momento y que tienen un significado para Fran Perea, así se puede ver a Marcos Serrano, pero también a Hipólito de Fiedra, Orestes o Juan Tenorio.